„myBlu“: Tabakkonzern Reemtsma setzt auf die E-Zigarette

Rund 19 Millionen Menschen in Deutschland rauchen – sie sind die Zielgruppe für das neue Reemtsma-Produkt „myBlu“. Bislang ist das kleine schwarze Gerät mit zunächst sechs Aroma-Geschmacksrichtungen nur in Berlin, München und Hamburg zu kaufen. Der große Rollout für ganz Deutschland kommt im Herbst. „Unser Ziel ist es, die führende E-Zigaretten-Marke in Deutschland zu werden“, sagt Kaib. Geliefert wird das Produkt von der Konzernmutter aus Großbritannien. In den USA, wo die E-Zigarette schon verbreiteter ist als in Europa, rangiert die Marke unter den Top 3.