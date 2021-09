Mytheresa, Louis Vuitton, Gucci Die Wiederauferstehung des Luxus-Marktes

Zuletzt lief es aber auch in den USA wieder besser. Dort haben laut Bain Impfungen und Konjunkturprogramme die Kauflust geschürt. Dagegen seien die Umsätze in Europa, in Japan und im Rest Asiens im ersten Vierteljahr geschrumpft. Im optimistischsten Szenario könnte das globale Geschäft mit persönlichen Luxusgütern in diesem Jahr 280 bis 295 Milliarden Euro Umsatz erzielen, was dem Niveau von 2019 entspräche, rechnen die Berater vor. Wahrscheinlicher aber sei, dass die Edelmarken alles in allem 250 bis 265 Milliarden Euro Umsatz erreichten. Eine vollständige Erholung wäre in diesem Fall erst 2022 zu erwarten.



