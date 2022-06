Nach Ausfällen: Lufthansa-Chef entschuldigt sich bei Passagieren für Flugchaos

In einem weiteren Brief an die Belegschaft räumte Spohr ein, dass die Lufthansa bei der Rettung des Unternehmens in den vergangenen zwei Jahren auch Fehler gemacht habe. „Haben wir es unter dem Druck der mehr als zehn Milliarden Euro Pandemie-bedingten Verluste mit dem Sparen an der ein oder anderen Stelle übertrieben? Sicher auch das.“ Spohr betonte zudem die Ausnahmesituation: „Ganz offen gesagt: Es war auch für unsere Führungsmannschaft und mich persönlich die erste zu bewältigende Pandemie.“