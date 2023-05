Nach dem Coronaboom „Viele Fahrradhändler senken momentan panisch die Preise“

„Wir stehen vor einer starken Konsolidierung und Professionalisierung im Fahrradmarkt“, erwartet Robert Peschke, Geschäftsführer von Little John Bikes mit Sitz in Dresden. Das Unternehmen betreibt mehr Standorte als jeder andere Fahrradhändler in Deutschland, wobei es allerdings auch nur wenige große Player gibt. „Der Fahrradmarkt in Deutschland ist ein atomisierter Markt“, sagt Peschke. Es gebe Tausende Einzelkämpfer und Kollegen mit ein bis zwei Mitarbeitern, die versuchten, sich in dem margenschwachen Geschäft über Wasser zu halten. Zuerst half ihnen dabei noch das Interesse am E-Bike, zudem habe der Coronaboom vielen eine Atempause verschafft, so Peschke. „In den vergangenen Jahren wurden Fahrradhändlern alle Bikes ja quasi aus den Händen gerissen, die verfügbar waren.“