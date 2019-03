Nach Fusion mit Karstadt Kaufhof: Offenbar deutlich mehr Jobs in Gefahr als gedacht

Der Zusammenschluss von Karstadt und Kaufhof bedroht nach Angaben der Gewerkschaft Verdi noch mehr Arbeitsplätze in den Kaufhof-Filialen als bisher bekannt. Die Unternehmensführung wolle „nun schon 1800 statt 1600 Vollzeitstellen in den Kaufhof-Filialen streichen“, warnte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger. Im Januar hatte Karstadt angekündigt, im Zuge der Kaufhaus-Fusion insgesamt rund 2600 Vollzeitstellen abbauen zu wollen, davon 1600 in den Filialen, was – unter Einberechnung der Teilzeitler – ungefähr 4000 Mitarbeitern entspräche. In seinem derzeitigen Zustand sei der Kaufhof „langfristig nicht überlebensfähig“, sagte Konzernchef Stephan Fanderl damals.