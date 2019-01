Nach Fusion mit Karstadt Umfassende Sanierung: Kaufhof baut offenbar bis zu 5000 Jobs ab

Kaufhof ist seit Ende November Teil eines Gemeinschaftsunternehmens mit dem Konkurrenten Karstadt. Der frühere Kaufhof-Eigner HBC hatte der Fusion im vergangenen Jahr nach langem Zögern zugestimmt. Die Nordamerikaner sind mit 49,99 Prozent an dem Gemeinschaftsunternehmen mit Karstadt beteiligt, das über rund 240 Filialen mit einem Umsatz von gut fünf Milliarden Euro verfügt. Mehrheitseigner ist die Signa Holding des österreichischen Investors Rene Benko. Beide Eigner hatten bei dem Zusammenschluss unter anderem jeweils 100 Millionen Euro in bar in das neue Unternehmen eingebracht.