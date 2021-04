Nach Galeria Karstadt Kaufhof und Tui Staat stützt Schuhhändler Ludwig Görtz mit 28 Millionen Euro

Wie zahlreiche andere Einzelhändler leidet das Unternehmen mit seinen Filialen in Citylagen, an Bahnhöfen und in Shopping-Centern massiv unter den Lockdown-Einschränkungen zur Bekämpfung der Coronapandemie. Bereits der erste Lockdown im Frühjahr 2020 führte zu einem Umsatzverlust von fünf bis sechs Millionen Euro pro Woche. „Die Gesamtsituation ist genauso katastrophal wie im Frühjahr“, kommentierte Görtz-Chef Frank Revermann die Geschäftsentwicklung im zweiten Lockdown gegenüber dem Fachblatt „Textilwirtschaft“. Der Onlineanteil sei zwar von 15 auf 25 Prozent in 2020 gestiegen, so Revermann, könne aber die Ausfälle im stationären Handel aber nicht kompensieren.