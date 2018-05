Nach Gewinnrückgang: Deutsche Post erwägt Preiserhöhungen für Pakete

DüsseldorfDie Deutsche Post denkt nach dem Gewinn-Rückgang in ihrer Brief- und Paketsparte im ersten Quartal über höhere Paket-Preise nach. Der Konzern erwäge Preiserhöhungen für Pakete, sagte Konzernchef Frank Appel, der derzeit auch Chef der Paket-Sparte ist, am Dienstag in London vor Analysten. Es gebe aber noch keine Entscheidung.