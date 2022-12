Nach Görtz & Co. Schuhhändler Salamander und Klauser gehen ins Schutzschirmverfahren

Kaum anders erging es zuletzt wohl den „Machern“ von Lurchi: Der Schwanzlurch ist der legendäre Werbeheld des Schuhherstellers Salamander, der zur Ara-Gruppe gehört. Seit 1937 das erste Lurchi-Heft erschien, haben die Comicgeschichten um die Erlebnisse des Feuersalamanders Generationen von Kindern mit dem Besuch eines Schuhladens versöhnt. Nun aber ist ungewiss, wie viele Salamander-Schuhläden es in Zukunft noch geben wird. Nach Informationen der WirtschaftsWoche hat der Mutterkonzern Ara die Töchter Klauser und die Einzelhandelssparte von Salamander in die Schutzschirm-Insolvenz geschickt. Betroffen hiervon sind 93 Filialen in Deutschland mit insgesamt etwa 950 Vollzeitstellen.