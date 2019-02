 Nach Havarie der MSC Zoe: Norddeutsche Länder wollen schärfere Gefahrgut-Regeln für Containerschiffe

BerlinNach der Havarie des Containerschiffs „MSC Zoe“ in der Nordsee haben sich norddeutsche Bundesländer für schärfere Regeln bei Containerschiffen mit Gefahrgut an Bord ausgesprochen. Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) sprach am Freitag im Bundesrat von „erheblichen Risiken“ für die Schifffahrt. Es bestehe Handlungsbedarf.