Nach Kylie Jenner und Billie Eilish TikTok-Königin Charli D’Amelio kooperiert mit Douglas

In den USA ist der Duft von TikTok-Königin Charli D’Amelio schon seit einigen Wochen zu haben, jetzt kommt „Born Dreamer“ auch nach Europa. Der Social-Media-Star werde sein Parfum exklusiv über die Parfümeriekette Douglas vermarkten, der Launch ist für Anfang November geplant. Das kündigte Douglas-Chefin Tina Müller am Rande einer Beauty- und Gesundheitsveranstaltung an, die das Unternehmen in Düsseldorf ausgerichtet hat.