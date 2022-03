Nach Mehl- und Sonnenblumenöl „Der Markt für Senfsaat ist leergefegt“

Ganz ähnlich klingt Carl-Kühne-Marketingleiterin Trenkner. Auch für die Hamburger zählt die Ukraine zu den „für uns sehr wichtigen Anbauländern, so dass wir eine Reihe an alternativen Optionen prüfen, unter anderem Kanada.“ Sämtlichen Optionen sei aber gemein, dass sich die Beschaffungskosten „signifikant erhöht haben“ und nicht von einer kurzfristigen Entspannung auszugehen sei. „Eine vergleichbare Kostenexplosion bei Rohwaren, Logistik und Energie wie aktuell haben wir im Markt zuvor noch nicht gesehen“, sagt Trenkner. „Insofern werden Preissteigerungen aller Voraussicht nach nicht ausbleiben können.“



