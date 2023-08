Nach P&C, Hallhuber, Reno Modeversender Madeleine meldet Insolvenz an

Angerer will Madeleine in den kommenden Monaten „neu aufstellen und dem Unternehmen eine langfristige Perspektive geben.“ Der Geschäftsbetrieb soll dafür trotz der Insolvenz ohne Einschränkungen weiterlaufen. „Ziel ist es, das beantragte Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung bis Jahresende mit dem Einstieg eines Investors oder einer anderen Sanierungslösung abzuschließen“, kündigte Restrukturierungsexperte Detlef Specovius gegenüber der WirtschaftsWoche an. Der Jurist und Partner der Kanzlei Schultze & Braun unterstützt und berät die Geschäftsführung im Rahmen der Sanierung gemeinsam mit seinen Kollegen Michael Böhner und Christoph von Wilcken. „Die Löhne und Gehälter der rund 230 Mitarbeitenden sind über das Insolvenzgeld für die nächsten drei Monate gesichert“, sagte Specovius.