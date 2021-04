Nach Rekordstrafe: Für Jack Ma und Alibaba ist der Ärger längst nicht vorbei

Am ersten Handelstag nach der größten Kartellstrafe in der chinesischen Geschichte hat sich bei Alibaba-Anlegern Erleichterung breit gemacht. Obwohl der Konzern am Samstag mit einer Strafe von umgerechnet 2,8 Milliarden Dollar belegt wurde, kletterte die Alibaba-Aktie am Montagmorgen an der Hongkonger Börse zunächst um 7,8 Prozent.