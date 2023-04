Nach Reno: Schuhhändler HR Group stellt Insolvenzantrag

Die Situation bei Reno hat sich dem Vernehmen nach auch auf einen bereits eingeleiteten Verkaufsprozess für die HR Group ausgewirkt. Nicht direkt betroffen von den Insolvenzanträgen sind die Auslandsgesellschaften der Gruppe.



In den vergangenen Monaten hatten zahlreiche Mode- und Schuhunternehmen mit wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen. Der ebenfalls in die Insolvenz gerutschte Schuh-Filialist Görtz hatte im Februar einen Investor gefunden. Auch die Einzelhandelssparte des Schuhhändlers Salamander nutzt ein Schutzschirm-Insolvenzverfahren, um sich neu aufzustellen.



Lesen Sie auch: Drohte Reno von Anfang an ein Insolvenzantrag?