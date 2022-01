Nach Silvester ist vor Karneval Saisonbetriebe leiden besonders unter Corona – „Uns drohen wieder 90 bis 95 Prozent Umsatzverlust“

Der 38-Jährige tritt in der Öffentlichkeit fast immer mit Anzug auf, gerne mit Krawatte und Einstecktuch, stets die Haare akkurat gescheitelt. Geiss leitet in vierter Generation die Deiters GmbH, einen der größten Verkleidungshändler Deutschlands. Die Firma ist in Frechen beheimatet, nahe der Karnevalshochburg Köln. Nur liegt diese Hochburg auch in dieser Session wieder brach, wie im Vorjahr – das Coronavirus hält sich hartnäckiger als so mancher Einzelhändler es ohnehin befürchtet hatte.