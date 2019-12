Nach Thomas-Cook-Pleite: So will Condor-Chef Teckentrup die Fluglinie für neue Eigner attraktiv machen

Die ins Straucheln geratene Fluglinie Condor will sich mit Kostensenkungen attraktiv für neue Eigner machen. „Wir müssen 70 bis 80 Millionen Euro besser werden im Ergebnis. Ein Teil davon muss im laufenden Geschäftsjahr realisiert werden“, sagte der Chef des Ferienfliegers, Ralf Teckentrup, in einem an diesem Freitag veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. „Gesunde Airlines brauchen acht Prozent Ebit-Rendite. Das ist auch eine vernünftige Zielrendite für Condor.“