Nach Thomas-Cook-Pleite: Tui buhlt um Kunden von Thomas Cook in Deutschland

Der Reisekonzern Tui will dem noch ums Überleben kämpfenden Konkurrenten Thomas Cook Kunden und Geschäftspartner in Deutschland ausspannen. Tui werde sein Angebot in der Türkei, Griechenland, auf den Balearischen und Kanarischen Inseln kräftig ausbauen, teilte der weltweit größte Touristikkonzern am Donnerstag mit. „In Summe erwarten wir rund eine halbe Million zusätzlicher Kunden“, erklärte Tui-Deutschlandchef Marek Andryszak. Wenige Tage nach der Insolvenz von Thomas Cook habe der Tui-Vorstand die Tourismusminister wichtiger Urlaubsländer getroffen.