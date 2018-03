Toys'R'Us-Deutschland-Chef appelliert an Mitarbeiter

"Mir ist bewusst, dass der Restrukturierungsprozess und die damit verbundenen Maßnahmen, die derzeit in den USA und Großbritannien ergriffen werden, auch hier in Zentraleuropa für Unsicherheiten sorgen", heißt es in einem Schreiben des Managers an die rund 1800 Mitarbeiter des Unternehmens in Deutschland, das dem Magazin vorliegt. "Lassen Sie uns gemeinsam als Unternehmen gestärkt aus dieser schwierigen Phase herauskommen", schreibt Mutterer.