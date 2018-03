Nach Votum für Sitz der Zentrale: Steuergeschenk für Unilever bringt niederländischen Premier in Erklärungsnot

Bislang arbeiten 3100 Menschen für Unilever in den Niederlanden und 7300 in dem deutlich größeren Vereinigten Königreich. Aus historischen Gründen sitzt der Konzern bislang in beiden Ländern, will aber nach einem gescheiterten Übernahmeversuch durch Heinz-Kraft effizienter werden und kündigte am Donnerstag nach monatelanger Debatte an, Rotterdam zum alleinigen Sitz zu machen. Für den Regierungsplan kommt die Unilever-Entscheidung nun womöglich zu früh. Schließlich ist die Steuererleichterung noch nicht Gesetz – obwohl die Regierung sie gerade mit Blick auf die Diskussion bei Unilever beschließen wollte. Nun aber schafft der Konzern schon vorher Fakten. „Das Kabinett wird entlarvt“, sagte Klaver „Dieses Geschenk an Aktionäre muss vom Tisch.“ Auch aus der größeren sozialdemokratischen Oppositionspartei PvdA kommt Kritik. Schließlich hatte Unilever bereits angekündigt, nur wenige Jobs verlagern zu wollen.