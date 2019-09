Nachbesserungen: US-Flugaufsichtschef mit Änderungen an Boeing 737 Max zufrieden

Der Chef der amerikanischen Flugaufsicht hat die Software-Änderungen an der umstrittenen Boeing-Modellreihe 737 Max im Flugsimulator getestet. Im Anschluss gab der Behördenleiter Stephen Dickson am Donnerstag vorläufig eine positive Bewertung ab. Zudem begutachtete er eine 737-Max-Montagelinie in der Nähe von Seattle und traf mit ranghohen Boeing-Vertretern zusammen.