Nachhaltigkeit Hipp will bis 2025 Babynahrungs-Verpackung ohne Plastik

27. Mai 2019 , aktualisiert 27. Mai 2019, 11:26 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Der Babynahrungshersteller Hipp legt in Sachen Nachhaltigkeit nach: In sechs Jahren will das Unternehmen ohne Plastikverpackungen auskommen.