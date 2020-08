Nachteile gegenüber Onlinehandel Handelsverband fordert Ende des Verkaufsverbots an Sonntagen

„Ansonsten haben wir keine Chance mehr gegen die großen Onlineplattformen“, sagt Veltmann. Durch offene Verkaufssonntage erhielte die Branche die Möglichkeit, ihre Umsatzausfälle zumindest teilweise zu kompensieren und ihre Benachteiligung gegenüber dem Onlinehandel ein wenig auszugleichen. Es sei nicht mehr zu verantworten, appelliert der Handelsverband an die Politik, dass der lokale Handel durch nicht mehr verhältnismäßige Öffnungsrestriktionen weitere finanzielle Einbußen erleide.



