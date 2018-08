Nahrung, Tabak, Benzin: Umsatz der Einzelhändler in Euro-Zone zieht erneut an

Der Einzelhandel im Euro-Raum hat seinen leichten Aufwärtstrend im Juni bestätigt. Der Umsatz stieg den zweiten Monat in Folge um 0,3 Prozent im Vergleich zum Vormonat, wie das EU-Statistikamt Eurostat am Freitag mitteilte. Besonders kräftig wuchsen die Geschäfte mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren mit 0,7 Prozent. Bei Benzin und anderen Motorenkraftstoffen gab es ein Plus von 0,6 Prozent. Der Versand- und Internethandel legte sogar um 3,9 Prozent zu.