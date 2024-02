Nahrungsergänzungsmittel Das ist das neue Start-up von Vorzeige-Gründerin Lea Lange

Lunary bietet wasserlösliches Pulver und Kapseln an, die Produkte sollen Frauen mit allen notwendigen Mikronährstoffen versorgen. An der Rezeptur hat die Unternehmerin gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen gearbeitet. Im Sortiment listet Lunary ein Basisprodukt für 59,99 Euro und Zusatzartikel für verschiedene Lebensphasen, beispielsweise der Menopause oder Schwangerschaft. Produziert werden die Kapseln und das Pulver laut Lange in Österreich. Die Packungen sollen für einen Monat reichen und lassen sich bei Bedarf über ein Abomodell beziehen.