Nahrungsmittelkonzern: Nestlé kauft britischen Online-Hundefutteranbieter Tails.com

ZürichNestlé baut sein Tiernahrungsgeschäft mit einer Übernahme in Großbritannien aus. Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern übernimmt die Mehrheit am 2014 gegründeten Hundefutterhersteller Tails.com, wie Nestlé am Montag mitteilte. Die neue Tochter vertreibt via Internet Hundefutter, welches die Abnehmer nach den Vorlieben und Diätbedürfnissen ihres Vierbeiners zusammenstellen lassen können.