 Nahrungsmittelkonzern: Nestlé stockt vor Brexit Vorräte in Großbritannien auf

Dies mache die Lieferkette aber auch verletzlich, wenn es kurzfristig zu Ausfällen komme. „Daher haben wir in Großbritannien vorsichtshalber unsere Vorräte an den entscheidenden Stellen aufgestockt“, sagte Schneider. Falls es also zu Verzögerungen komme, sei Nestlé weiterhin in der Lage, die britischen Konsumenten zu bedienen.