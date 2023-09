Nahrungsmittelkonzern: Nestlé übernimmt Mehrheit an Schokoladenmarke Kopenhagen

Der Schweizer Nahrungsmittelriese Nestlé will eine Mehrheit an der brasilianischen Schokoladenmarke Kopenhagen schlucken. Eine entsprechende Vereinbarung sei mit dem Private-Equity-Unternehmen Advent International geschlossen worden, das eine Mehrheitsbeteiligung an der Kopenhagen-Mutter Grupo CRM hält, teilte Nestlé am Donnerstag mit und bestätigte damit entsprechende Medienberichte.