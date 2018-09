Nahrungsmittelkonzern Nestlé will Palmöl-Zulieferer per Satellit überwachen

London, ZürichNestlé will seine Palmöl-Zulieferer per Satellit überwachen, um eine nachhaltige Produktion des wichtigen Zusatzstoffs für viele Nahrungsmittel sicherzustellen. Der weltgrößte Nahrungsmittelhersteller setzt dafür auf eine Technologie, die von Airbus und der Non-Profit-Organisation The Forest Trust entwickelt wurde, wie der Schweizer Konzern am Freitag mitteilte.