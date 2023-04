Nahrungsmittelkonzern: Preiserhöhungen geben Nestlé Schub

Konsumgüterunternehmen wie Unilever und Procter & Gamble P&G drehen bereits seit zwei Jahren stark an der Preisschraube, um gegen die steigenden Rohstoff- und Lieferkettenkosten anzukämpfen. Diese drückten bereits während der Pandemie auf die Margen und erhöhten sich weiter, nachdem die Energiekosten infolge des Kriegs in der Ukraine auf ein Rekordhoch stiegen. Für 2023 hatte Nestlé zu Jahresbeginn weitere Preissteigerungen in Aussicht gestellt, zu deren Höhe aber keine Angaben gemacht.