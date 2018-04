Nestlé profitiert von hoher Nachfrage in Asien

Die Woche ist für den Nahrungsmittelriesen Nestlé nicht nur vom Machtkampf mit Lebensmittelhändler Edeka geprägt. Gute Geschäfte in Asien und den USA bringen dem Konzern ein gutes erstes Quartal im neuen Geschäftsjahr. Der Umsatz legte in den ersten drei Monaten um 1,4 Prozent auf 21,3 Milliarden Schweizer Franken (17,8 Mrd Euro) zu, wie der Konzern am Donnerstag im schweizerischen Vevey mitteilte. Bereinigt um Wechselkurseffekte und ohne den Einfluss von Zu- und Verkäufen stiegen die Erlöse um 2,8 Prozent.