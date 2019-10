Nahverkehrstochter: Bahn will Arriva angeblich dieses Jahr nicht mehr verkaufen

Die Deutsche Bahn wird einem Agenturbericht zufolge ihre britische Nahverkehrstochter Arriva in diesem Jahr doch nicht mehr verkaufen. „Weder ein Börsengang noch der Verkauf an Investoren wird dieses Jahr noch umzusetzen sein“, meldet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf mit den Plänen Vertraute am Montag.