Natura kauft L'Oréal-Tochter: The Body Shop wird brasilianisch

Es gibt noch weitere gute Argumente für den Deal: Von der Größe passt Natura (Umsatz 2016: 2,4 Milliarden Dollar) zu Body Shop (1,7 Milliarden Dollar). Die beiden Unternehmen kennen sich gut. Sie konkurrieren in Brasilien schon länger miteinander. Doch unter L'Oréal ist Body Shop in Brasilien langsamer expandiert als geplant. Die Natura-Manager dürften eine ziemlich genaue Vorstellung davon haben, wo sich im Filialnetz und Direktvertrieb in Brasilien und Südamerika Synergien heben lassen. Natura bekommt dafür ein weltweites Verkaufsnetz mit 3000 Läden von Body-Shop, neben denen es schneller im Ausland wachsen kann. Bisher ist es Natura trotz mehrerer Versuche nicht gelungen, außerhalb Südamerikas Fuß zu fassen. „Mit der Übernahme werden wir zu einem Unternehmen mit globalen Marken, weltweiter Präsenz und differenzierten Vertriebskanälen“, sagt Ferreira, der erst seit wenigen Monaten Natura leitet.