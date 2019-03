Nelson Peltz: Cannabis-Hersteller Aurora holt US-Milliardär als Berater

FrankfurtDer kanadische Cannabis-Produzent Aurora Cannabis holt sich den US-Milliardär Nelson Peltz als strategischen Berater an die Seite. Aurora wolle mit dem Hedgefonds-Manager zusammenarbeiten, um gemeinsam mögliche Partnerschaften für den Eintritt in neue Marktsegmente auszuloten. Peltz werde Aurora zudem bei seiner weltweiten Expansionsstrategie beraten, teilte der Konzern am Mittwoch mit.