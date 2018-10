Nestlé Marc-Aurel Boersch wird neuer Deutschland-Chef

Der Konzern hat dank guter Nachfrage nach Babykost, Tiernahrung und Kaffee zugelegt. Der Umsatz stieg in den ersten neun Monaten um 2 Prozent auf 66,4 Milliarden Schweizer Franken (58 Milliarden Euro), wie Nestlé am Donnerstag in Vevey mitteilte. In China liefen die Geschäfte demnach besonders gut. Im dritten Quartal legte Nestlé aus eigener Kraft um 2,9 Prozent zu. Nicht zuletzt wegen des heißen Sommers stiegen die Verkäufe in der Wassersparte kräftig, auch Speiseeis war gefragt. Zahlen zum Gewinn wurden nicht mitgeteilt.