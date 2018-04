Nestlé-Schokoriegel: Warum KitKat nur bei Rewe rosa wird

Anders als in Japan und Korea hat Nestlé mit Barry Callebaut in Europa keinen Exklusivvertrag. Bislang beliefert der Schokoladenspezialist jedoch in Deutschland außer Nestlé nur kleinere Handwerks-Chocolatiers. Nestlé habe eigens innerhalb von nur vier Monaten das Produkt marktfähig gemacht – statt wie sonst bis zu 18 Monate zu brauchen, brüstete sich Nestlé-Manager Klöckner. So sei der Konzern der Konkurrenz zuvorgekommen.