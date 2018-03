Netz-Reaktionen auf Amazon-Kauf: „Kaufe Whole Foods“ – „Nei... Ach, mach' einfach“

Offenbar hatte Amazon-Gründer Jeff Bezos diese Woche richtig Lust darauf, sein Geld auszugeben. Am Donnerstag fragte er auf Twitter, wie er seine Angespartes am besten Spenden sollte, und Freitag kündigte er an, die Bio-Supermarktkette Whole Foods für knapp 13,7 Milliarden Dollar zu kaufen. Die Aufmerksamkeit in den sozialen Medien war dem drittreichsten Mann der Welt sicher: Die Kommentare waren humorvoll, manchmal aber auch mit Kritik gespickt.