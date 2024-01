Neuausrichtung unterm Schutzschirm Warum viele Pimkie-Läden bald kiloweise gebrauchte Kleidung verkaufen

Es gab Zeiten, da strömten junge Kundinnen noch in Scharen in die Filialen der französischen Modekette Pimkie, um sich mit neuen Shirts und Tops einzudecken. 2010 etwa gab es 156 Pimkie-Shops in deutschen Einkaufsstraßen und Shoppingcentern. Doch nach und nach wurde das Filialnetz ausgedünnt. Inzwischen sollen es nur noch rund 20 Pimkie-Läden in Deutschland sein.