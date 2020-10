Neue Coronawelle Geht es jetzt wieder mit den Hamsterkäufen los?

Explizit dankt Bundeskanzlerin Angela Merkel in einer TV-Ansprache den Menschen an den Supermarktkassen, die trotz Corona „den Laden am Laufen halten". Doch nach und nach legt sich der Ansturm, Szenen wie im Frühjahr haben sich bislang nicht wiederholt und auch die Umsätze an den Supermarktkassen haben sich wieder eingependelt. „Das Raumschiff ist gelandet“, die Erde habe den Lebensmittel-Einzelhandel (LEH) wieder, formulierten es jüngst bereits die Marktforscher der GfK. Nach zuletzt sechs Monaten „mit astronomischen Wachstumsraten von zum Teil deutlich mehr als fünfzehn Prozent“ beliefen sich die Zuwächse des LEH im August ‚nur noch‘ auf zwei Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat; „damit liegen sie wieder auf dem Niveau der Vor-Corona-Zeit“, schreiben die GfK-Experten.