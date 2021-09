Neue Produkte Amazon lässt den Roboter los

In diesem Weihnachtsgeschäft lieferbar ist jedoch ein Gerät, das an die Vision der Kommunikationszentrale in der Küche erinnert. Der Echo Show 15 ist ein 15.6 Zoll (rund 40 Zentimeter) großes Display, das entweder vertikal oder horizontal an die Wand gehängt oder via Standfuß aufgestellt werden kann. Das Tablet soll das übernehmen, was in vielen Familien über Kühlschrankmagnete, Whiteboards oder Notizzettel organisiert wird – eine Art schwarzes Brett, das Arzttermine, Müllkalender, Rezepte, Speisepläne und Wetter anzeigt. Zudem dient der Schirm als Fernseher und als Schaltzentrale fürs smarte Haus. Damit es ästhetisch schöner wirkt, ist der Echo Show 15 wie ein Bilderrahmen gestaltet, der auch einfach nur Fotos anzeigen kann. Störend ist nur das Kabel, mit dem das Gerät an die Steckdose angeschlossen wird.