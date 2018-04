Neue Seidenstraße: Wie Österreichs Bahn die europäische Konkurrenz im China-Geschäft abhängen will

Der Ausbau des Schienenverkehrs mit China durch Österreich und Deutschland wird auch in Ungarn genau verfolgt. Denn die Regierung in Budapest setzt auf einen Ausbau der Beziehungen zu China, hat aber ganz eigene Pläne. „Aus unserer Sicht eröffnet die wachsende Stärke der chinesischen Wirtschaft große Möglichkeiten für die Länder in Zentraleuropa“, sagte Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán bei den Gesprächen zwischen China und 16 mittel- und osteuropäischen Ländern Ende des vergangenen Jahres in Budapest.