Neue Strategie Drogeriekette dm verlangt künftig regional unterschiedliche Preise

Doch das Ausmaß überrascht. Zwar waren auch bei dm die Preise nie statisch. Aber bislang gab es in der Regel nur punktuelle Verschiebungen. Nun sollen Erhebungen zufolge innerhalb von drei Wochen mehr als 1000 Preise im Onlineshop angehoben worden sein, darunter für Balea-Seife, Kneipp-Duschgel und Ariel-Waschmittel, berichtet die Lebensmittelzeitung. Auch in einzelnen Filialen soll es bereits zu Anpassungen gekommen sein. Hintergrund der Anhebungen sei die Rückkehr zu unterschiedlichen Preisschienen abhängig von der Lage der Filialen und der Konkurrenzsituation vor Ort. Das heißt, je nachdem, in welchem dm-Laden Kunden einkaufen beziehungsweise ob Verbraucher online ordern, werden sie in Zukunft teils mit unterschiedlichen Preisen konfrontiert sein.