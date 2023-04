Neuer Ikea-Deutschland-Chef Walter Kadnar „Ikea war immer nicht bloß eine Möbelfirma, sondern ein Glaube“

Wie sieht der aus?

Die Lagerung ist der Schlüssel: Ikea arbeitet dort mit dem Partner „RetourMatras“ zusammen, an dem Ikea auch beteiligt ist. Die Firma hat eine Fabrikhalle aufgebaut und eine Logistik entwickelt, die eine trockene Lagerung von alten Matratzen erlaubt. Das ist gar nicht so trivial, wie es klingt. Erst danach kann man das Material wiederverwenden – so lässt sich der Grad der Wiederverwendung annähernd gegen 100 Prozent steigern. Aber: Das kostet natürlich etwas, allein der Transport der Matratzen. Solange nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, Matratzen zu recyceln, werden es viele Anbieter aus Kostengründen nicht tun. Diejenigen, die es machen, haben dann einen Wettbewerbsnachteil. In den meisten Ländern wird ja eine Ökosteuer erhoben – aber sie wird oftmals für die falschen Dinge verwendet. In politischen Vorgaben und Förderungen sieht Ikea eine Chance. Ich war sehr daran interessiert, diese Partnerschaft mit „RetourMatras“ auch für Ikea-Frankreich zu bekommen.