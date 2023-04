Neuer Ikea-Deutschland-Chef Walter Kadnar „Ikea war immer nicht bloß eine Möbelfirma, sondern ein Glaube“

Also sollte man Ihre eigenen Daten nicht überinterpretieren, wonach die Kunden bei Ikea online im Schnitt mit fast 244 Euro mehr als doppelt so viel ausgeben wie in den Ikea-Häusern (104 Euro). Was folgt daraus? Hätten Sie besser mal die Häuser geschlossen gehalten?

So einfach ist es natürlich nicht. Die Covid-Effekte zeigten ein Aufholpotential. Der stationäre Möbelhandel hat wieder dazugewonnen, weil die Türen wieder durchgehend geöffnet waren im Vergleich zu den Corona-Jahren. Wir hatten zeitweise geschlossene Häfen zum Beispiel in Shanghai, dann begann der Krieg in der Ukraine – die Möbelhäuser waren für die Kunden auch ein Weg, um zu sehen: Was ist überhaupt verfügbar, was ist hier? Zudem: Die Leute wollten auch wieder raus. Auch unsere Restaurants sind wieder voll. Aber natürlich investieren wir auch in unseren Online-Handel. Letztes Jahr haben wir in Bergkamen ein neues Paketversandlager in Betrieb genommen.