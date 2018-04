Neuer Investor: Gläubiger segnen Insolvenzplan für Beate Uhse ab

Bei der Quote von 1,77 Prozent wird es allerdings nicht unbedingt bleiben. Es könnten noch weitere Zahlungen folgen. Der Insolvenzplan bietet den Anleihegläubigern außerdem an, gegen den Verzicht auf die erste Insolvenzdividende ein Bezugsrecht an einer zweiten Kapitalerhöhung der neuen Gesellschaft („NewCo“) zu erhalten und gegen bar neue Geschäftsanteile an dieser Gesellschaft zu erwerben. Damit würden Anleihegläubiger darauf setzen, dass der Beate Uhse Konzern in seiner Neuaufstellung überlebensfähig ist und wieder Gewinne erzielt.