Neuer Real-Eigentümer: „Wir sind gekommen, um zu bleiben“

Mit seinem Family Office hatte der Frankfurter Anwalt und Unternehmer im Sommer die Übernahme von mehr als 60 Real-Standorten mit rund 5000 Mitarbeitern und mehr als einer Milliarde Euro Umsatz abgeschlossen. „Wir haben zum Neustart alles abbekommen, was man sich vorstellen kann“, sagte Tischendorf mit Blick auf Lieferschwierigkeiten, die hohe Inflation und die getrübte Verbraucherstimmung infolge des Kriegs in der Ukraine. „Aber Schönwetter kann ja jeder“, so Tischendorf.