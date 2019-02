Neues Verpackungsregister Händler und Hersteller melden viel weniger Plastikmüll als erwartet

Bisher scheint das noch nicht zu den gewünschten Effekten zu führen: Zwar habe sich mittlerweile die Zahl der registrierten Unternehmen auf rund 130.000 mehr als verdoppelt, teilte die für das Verpackungsregister zuständige Zentrale Stelle mit. Doch die Mengen an Müll, für die sie Lizenzgebühren zahlen, stiegen im Verhältnis kaum an. Auch bei Glas stiegen die von Händlern und Herstellern angemeldeten Mengen, für die sie Gebühren zahlen, nur um fünf Prozent an.