Nike, Under Armour und Co.: Sportkonzerne wehren sich gegen Turnschuh-Zölle

Die amerikanischen Konkurrenten des Dax-Konzerns sind sich da offenbar nicht so sicher. Von den Zöllen wären jedoch auch Adidas und der kleinere fränkische Konzern Puma betroffen. Auch sie führen in großem Stil Ware aus Fernost in Amerika ein. Neben China ist für die beiden Sportmarken Amerika der wichtigste Wachstumsmarkt. Allerdings ist der US-Anteil am gesamten Umsatz bei Nike und Under Armour wesentlich größer.