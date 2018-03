Niki-Nachfolgegesellschaft: Der Verkauf von Laudamotion an Ryanair ist Niki Laudas größter Coup

Zunächst war der Verkauf von Niki an Lufthansa aus kartellrechtlichen Gründen gescheitert. Dann scheiterte auch der Verkauf an die britisch-spanische IAG, weil das Insolvenzverfahren von Deutschland nach Österreich umgezogen wurde. Doch der Neustart des Flugbetriebs von Laudamotion am 25. März, also in wenigen Tagen, steht auf tönernen Füßen. Laudamotion kann zunächst nur mit sechs Jets starten.