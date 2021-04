Niklas Östberg: Delivery-Hero-Chef soll in den Aufsichtsrat von Zalando einziehen

Der Chef des Essenslieferdienstes Delivery Hero, Niklas Östberg, soll in den Aufsichtsrat von Europas größtem Online-Modehändler Zalando einziehen. Dort werde er Jørgen Madsen Lindemann folgen, teilte Zalando am Donnerstag mit. Lindemann gehöre dem Gremium seit 2016 an und stelle sich nicht mehr zur Wiederwahl.